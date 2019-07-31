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السيسي: "لو الشعب رفض الإصلاحات كنا هنعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني"!

31
JULY
2019
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في معرض حديثه حول الإصلاح الاقتصادي في بلاده، أنه كان يعتزم إذا ما رفض الشعب الإصلاحات، إجراء انتخابات مبكرة والتنحي.
 
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الرئيس المصري تطرق إلى "تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر والظروف التي حدثت فيها خلال جلسة حكومة المحاكاة بالمؤتمر السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة".
 
وأفيد بأن السيسي قال بهذا الشأن: "واحنا بنعمل الإجراءات، حرصنا أن يكون تصورنا هو إيجاد حل قوى جدا وجريء جدا للمشاكل الاقتصادية، في ظل تعرض الدولة لثورتين خلال 3 سنوات".
 
ونقل عن الرئيس المصري إشارته إلى أن "كل الزملاء أثناء نوفمبر 2016 كانوا متحسبين من رد الفعل والكل في التصويت كان خايف أيوة كان خايف، واحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، والكل كان متحسب، لكن أنا هنا مش بذكي نفسى وقلت لا، قلت الحكومة تجهز لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبني بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشي لحد تاني يقدر".
 
وخاطب السيسي الحضور قائلا: "عايز أفكركم أننا بدأنا الحل في ظل ظروف صعبة من التحديات السياسة والاقتصادية والأمنية والثقافية والدينية، وإحدى التوصيات بتدعو الأوقاف مع الأزهر مع البرلمان لأن يسنوا تشريعات بخصوص موضوع الزيادة السكانية أو معدل المواليد".
 
وتابع الرئيس المصري قائلا:"بدأنا الموضوع في مصر، وبنقول إننا الآن بعد خمس سنين بفضل الله وبفضل الشعب، أصبحت مصر في موقف ووضع تاني أفضل، ولو اتكلمت على البنية الأساسية وتناول حكومة المحاكاة للبيان، سنتكلم على كام كيلو من الطرق تم إنجازها؟ الحكومة الحقيقية لازم توضح امعنى الأرقام التي تم إنجازها في هذا المجال أحنا عملنا 8000 كيلو طرق من 3 لـ6 حارة في كل اتجاه، ولو قلنا إن المتوسط يساوى 40 ألف كيلو، فهذا يعنى أن تكلفة بنية الطرق فى مصرتساوى 160 مليار جنيه".
روسيا اليوم
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