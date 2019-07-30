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سوريا تتحدث عن "أمر معيب يجب ألا يحصل"

30
JULY
2019
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وصف فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين، ما يتردد عن "صفقة القرن" بأنه "أمر معيب" مشددا على أنه يجب ألا يحدث.

وأكد المقداد دعم سوريا للشعب الفلسطيني في "نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي"، وأكد أن إسرائيل "تقف خلف كل ما حصل ويحصل من عدوان إرهابي على سوريا وفلسطين ومنطقتنا العربية وذلك بدعم أمريكي مطلق ودعم بعض الدول الأوروبية وأدواتهم في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

واستقبل المقداد اليوم محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والإسلامية، وقال خلال استقباله "بعد أن ألغت الجهات الفلسطينية المعنية اتفاقيات سابقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبح من واجبنا كعرب أن نزيد من وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواجهة ما تسمى "صفقة القرن" التي تنفذها الإدارة الأمريكية".

 

وأضاف "نحن نؤمن بالتضامن العالمي فعندما تقف روسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن ويقوم بعض العرب بالترويج لهذه الصفقة على حساب الشعب الفلسطيني فهذا أمر معيب ومخجل ويجب ألا يحصل".

من جانبه قال محمود الهباش "نحن هنا باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لننقل موقفه وموقف الشعب الفلسطيني الداعم لسورية في مواجهة الإرهاب الذي تعرضت له، لأن قوة سورية وانتصارها قوة لفلسطين والقضية الفلسطينية والعكس صحيح".

واستضافت البحرين الشهر الماضي أعمال "ورشة المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

وتمثل الورشة الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض مؤخرا، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

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