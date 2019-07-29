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السعودية.. حادث سير جنوني يوثقه مستخدم 'سناب شات' والأمن يضبط المتهور

29
JULY
2019
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شهد طريق جازان - صبيا جنوب السعودية حادث سير مروعا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 على الأقل، وثقه قائد مركبة مرت بالقرب من الموقع.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع منذ صباح اليوم الاثنين، والذي لا يتجاوز 10 ثوان وسجل عبر تطبيق "سناب شات"، قائد مركبة من نوع "كابرس" فضية اللون وهو يخرج من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر بسرعة جنونية بين السيارات، مما تسبب في حادث شنيع لمركبة من نوع "هايلوكس".

وبعد أن اصطدم السائق المتهور بسيارة "هايلوكس"، فقد سائق الأخيرة السيطرة عليها واقتلع بسبب الحادث أحد أعمدة الإنارة بعد تجاوز مركبته الجدار الفاصل بين المسربين، كما اصطدمت سيارته بعدد من المركبات التي كانت تسلك الطريق بالاتجاه المقابل.

ولم يتضح بعد العدد الدقيق لضحايا الحادث، فيما أفادت مصادر مطلعة بأنه أودى بحياة أحد سالكي الطريق.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، لـ "سبق"، إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم عند الساعة 10:25 بلاغا عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق جازان - صبيا، وأفاد بوجود عدد من الحالات في موقع الحادث، وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى المكان.

وتابع المتحدث قائلا إن المسعفين وجدوا "في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقل إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج".

واختتم قائلا: "حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن هناك ثلاث حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث".

ولاحقا، أعلنت الجهات الأمنية أنها توصلت للمركبة التي تسببت في الحادث الذي ترك أصداء واسعة على مستوى المملكة، حيث ناشد مغردون بضرورة ضبط الجاني وتقديمه إلى العدالة ليلقى جزاءه.

وذكرت سلطات المرور السعودية أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

المصدر : سبق + عكاظ

شهد طريق جازان - صبيا جنوب السعودية حادث سير مروعا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 على الأقل، وثقه قائد مركبة مرت بالقرب من الموقع.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع منذ صباح اليوم الاثنين، والذي لا يتجاوز 10 ثوان وسجل عبر تطبيق "سناب شات"، قائد مركبة من نوع "كابرس" فضية اللون وهو يخرج من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر بسرعة جنونية بين السيارات، مما تسبب في حادث شنيع لمركبة من نوع "هايلوكس".

وبعد أن اصطدم السائق المتهور بسيارة "هايلوكس"، فقد سائق الأخيرة السيطرة عليها واقتلع بسبب الحادث أحد أعمدة الإنارة بعد تجاوز مركبته الجدار الفاصل بين المسربين، كما اصطدمت سيارته بعدد من المركبات التي كانت تسلك الطريق بالاتجاه المقابل.

ولم يتضح بعد العدد الدقيق لضحايا الحادث، فيما أفادت مصادر مطلعة بأنه أودى بحياة أحد سالكي الطريق.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، لـ "سبق"، إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم عند الساعة 10:25 بلاغا عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق جازان - صبيا، وأفاد بوجود عدد من الحالات في موقع الحادث، وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى المكان.

وتابع المتحدث قائلا إن المسعفين وجدوا "في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقل إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج".

واختتم قائلا: "حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن هناك ثلاث حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث".

ولاحقا، أعلنت الجهات الأمنية أنها توصلت للمركبة التي تسببت في الحادث الذي ترك أصداء واسعة على مستوى المملكة، حيث ناشد مغردون بضرورة ضبط الجاني وتقديمه إلى العدالة ليلقى جزاءه.



وذكرت سلطات المرور السعودية أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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