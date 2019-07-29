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كيف برر علاء مبارك حذف تغريدة هاجم فيها وزيرة مصرية؟

29
JULY
2019
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لندن- عربي21 - برر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، حذف تغريدة له، هاجم فيها وزيرة مصرية، هددت بتقطيع معارضي نظام السيسي.
 
وقال مبارك في تغريدة عبر "تويتر": "أعبر عن رأيي الشخصي بكل احترام، يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء أتركهم لشأنهم".
 
وتابع: "آخرةن يستغلون تغريداتي للإساءة إلى بلدى، لهولاء أقول، إن أي محاولة للزج باسمي في الإساءة لمصر، أمر أرفضه".
 
وتابع علاء مبارك: "مصلحة بلدي ومؤسساتها تأتي أولا، هكذا نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل".
 
 وكان علاء مبارك، انتقد تهديد وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، للمعارضين في الخارج بـ"التقطيع"، وإشارتها لهم بعلامة الذبح.
 
وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، حينها: "هو كلام غير مسؤول ما كان يجب أن يقال حتى لو كان عفويا وغير مقصود؛ لأنه يتم استغلاله من المتربصين للإساءة إلى مصر"، قبل أن يحذف التغريدة التي لاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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