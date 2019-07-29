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العراق.. قوات الأمن تعلن صد هجومين لـ "داعش"

29
JULY
2019
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أعلنت شرطة الطاقة العراقية، يوم الأحد، عن صد هجوم نفذه تنظيم "داعش" على حقول علاس النفطية في صلاح الدين.
 
وقالت الشرطة في بيان، إن "أبطالنا في حقول صلاح الدين (جبال علاس) والمقر الجوال، صدوا هجوما جبانا لعصابات (داعش) على حقول علاس النفطية". 
 
وأضافت أن "العصابات حاولت الاقتراب من الحقول لكن القوات صدتهم وتم ردعهم بقوة".
 
وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بصد هجوم مسلح على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين.
 
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "عبوة ناسفة انفجرت في عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون أي إصابات"، مشيرا إلى أن عجلة عربة الـ "هامر" فقط هي التي تضررت.
روسيا اليوم
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