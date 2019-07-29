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جريمة مروعة خلال مباراة كرة قدم.. ضحيتها لواء سابق

29
JULY
2019
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شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث عالي المستوى ضم رؤساء مباحث شرق القاهرة، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لواء سابق، مقتولا فوق سطح البناء الذي يسكنه.

وقال مصدر أمني إن الجثة عثر عليها ممزقة البطن، وقام القاتل بإخراج أحشاء الضحية، بحسبما ذكر موقع "البوابة نيوز".

وتلقت المباحث، بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط متقاعد يدعى إسماعيل. ز، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته فقو سطح العقار، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات، كما عثر بجواره على مرتبة ومخدة.

وذكرت ابنة الضحية أنه جرى العثور على أن والدها كان صعد إلى الطابق الثالث العشر لإصلاح طبق الاستقبال حتى يستطيع وأسرته مشاهدة مباراة الأهلي و الزمالك في المباراة النهائية من الدوري المصري مساء أمس الأحد.

وأضافت أنه عقب صعود والدها إلى السطح أجرى اتصالا هاتفيا بها ليسألها عما إذا كانت الإشارة عادت أم لا، فأخبرته أن الإشارة مازالت مشوشة، وعقب ذلك أغلق هاتفه ولم يعاود الاتصال بها مرة أخرى حتى تفاجئت بخبر مقتله.

 

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