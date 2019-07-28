تأجيل جلسة محاكمة الداعية سلمان العودة لأشهر عدة

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لندن- عربي21 -أكد عبد الله نجل الشيخ سلمان العودة الأحد، أن "السلطات السعودية قررت تأجيل جلسة المحاكمة السرية لوالده، والتي كانت مقررة اليوم".

وقال عبد الله العودة في تغريدة له في موقع "تويتر" إنه "في ما يتعلق بمحاكمة الوالد السرية اليوم، التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيرا على الوالد، بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني، فقد تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ودعا مغردون سعوديون لإنقاذ الداعية الإسلامي البارز سلمان العودة والإفراج عنه، عقب توارد أنباء عن مطالبة المدعي العام بالحكم عليه بالإعدام.

وكانت الجلسة مقررة الأحد لمحاكمة العودة أمام محكمة "مكافحة الإرهاب"، والمعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة، قبل أن يفيد نجل العودة بتأجيلها.