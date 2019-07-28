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الأردن يشهد أول محاكمة عن بعد

28
JULY
2019
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عربي 21- أطلق الأردن نظام المحاكمة عن بُعد، أي بواسطة الربط التلفزيوني بين السجون والمحاكم، حيث يساعد هذا النظام الذي يستخدم التقنيات الحديثة، في توفير الوقت والجهد، وتخفيف الازدحام بالمحاكم.
 
وبحسب وزير العدل الأردني بسام التلهوني، فإن هذه الخطوة مهمة وهي ضمن استراتيجية تطوير القضاء في الأردن، وتندرج ضمن مشروع سيادة القانون، كما أنها ستخفف كثيرا على أطراف التقاضي.
 
وستربط مطلع العام القادم سجون تلفزيونيا مع ست محاكم، لتخفيف حركة نقل السجناء للمحاكم والتي تجاوزت 98 ألف حركة منذ بداية العام، وتطلبت 420 فرد وضابط شرطة لتنفيذها.
 
ورحبت نقابة المحامين الأردنيين بالخطوة، لكنها حذرت من ضغوط قد يتعرض لها المتهم الموقوف، لأنه بعيد عن عين المحكمة.
 
ويرى حقوقيون أن المحاكمة عن بُعد قد تساعد في سرعة البت في قضايا كثيرة تزخر بها المحاكم، ولكن في الوقت ذاته فإنها قد تنتقص من حقوق المتهمين الموقوفين اذا لم تتخذ إجراءات كفيلة بضمان عدم تعرضهم لضغوط.
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