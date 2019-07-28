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عامل إغاثة: انتشال 55 جثة لمهاجرين من قارب انقلب قبالة سواحل ليبيا

28
JULY
2019
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قال عامل إغاثة يوم السبت إن 55 جثة انتشلت حتى الآن قبالة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين يوم الخميس.

وقال عبد المنعم أبو صبيع عضو الهلال الأحمر الليبي لرويترز عبر الهاتف إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين.

ولم يتضح بعد عدد من كانوا على متن القارب، وعدد المفقودين الذين يخشى غرقهم في الحادث الذي وصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه ”أسوأ مأساة بالبحر المتوسط هذا العام“.

وأوضح أبو صبيع أن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.

وقالت البحرية الليبية يوم الخميس إن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب يصل إلى 250 شخصا، وقالت المفوضية إن عدد الغرقى قد يصل إلى 150.

وأنقذ خفر السواحل الليبي وصيادون محليون 134 مهاجرا يوم الخميس.

وأضاف أبو صبيع ”ليس لدينا الإمكانيات للقيام بالعمليات. المواطنون يساعدوننا بسياراتهم الخاصة“.

وقال ”الجثث موجودة في أكياس في هنجر (عنبر) وننتظر تصريحات السلطات الأمنية لدفنها. الهنجر يتبع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية“.

وليبيا مركز للمهاجرين واللاجئين الذين يحاول أغلبهم الوصول لأوروبا على متن قوارب متهالكة.

Reuters
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