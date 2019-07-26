وثائق سرية تكشف للمرة الأولى.. خطة لـ بن سلمان

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ملامح خطة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لمستندات حديثة قالت إنها تحصلت عليها.



وأظهرت الصحيفة في تقريرها تفاصيل جديدة حول خطة السعودية الطموحة لبناء مدينة ضخمة بقيمة 500 مليار دولار في وسط الصحراء، المعروفة رسميا باسم مشروع "نيوم".



وقالت الصحيفة إن "هذه الزاوية الساحلية في شمال غرب المملكة العربية السعودية أرض قاحلة، إلى درجة أن الموارد الوفيرة الوحيدة التي يمكن لمجموعة من الاستشاريين تحديدها فيها هي أشعة الشمس و"الوصول غير المحدود إلى المياه المالحة"