تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

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أعلنت لجنة الانتخابات في تونس، الخميس، أن انتخابات الرئاسة ستجرى في 15 سبتمبر بدلا من 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 92 عاما.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة.

وأدى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، بعد ساعات من وفاة السبسي.

وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس، نبيل بفون، قد أعلن في وقت سابق الخميس، أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقررا في17 نوفمبر المقبل.

وأوضح بفون أنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر، وفق ما أوردت "رويترز".