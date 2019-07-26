عباس يعلن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، في قرار غير مسبوق يأتي على وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وقال عباس عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله في الضفة الغربية، إنه "أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".

وكانت القوات الإسرائيلية قد أقدمت، الاثنين، على هدم منازل فلسطينيين تعتبرها "غير قانونية" جنوبي القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل مع الضفة الغربية، في عملية أثارت تنديدا دوليا.

ومن جانبها اعتبرت السلطة الفلسطينية إقدام إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين، "مجزرة" و"تصعيدا خطيرا".