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"رويجل" يحمي التونسيات من التحرش ويثير جدلا واسعا!

26
JULY
2019
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أثار تطبيق جديد في تونس يحمل اسم "رويجل Rouijel"، ضجة كبرى على موقع التواصل الاجتماعي.
 
ونشر شاب تونسي يدعى أحمد فرحات يوم الاثنين الماضي فيديو على صفحته في موقع "فيسبوك" تحدث خلاله عن التطبيق الذي يقترح توفير مرافق للمرأة بمقابل مالي لتجنب العنف والتحرش بكل أنواعه.
 
واستشهد الشاب بأمثلة في دول أخرى أثبت فيها هذا التطبيق فعاليته كأفغانستان والعراق. وكلمة "رويجل" هي تصغير لكلمة "رجل"، وهي لفظ منتشر في اللهجة التونسية.
 
ويقترح التطبيق 3 عروض بمقابل مادي محدد، فتجد "خدمة صبية" أي الفتيات غير المتزوجات بمقابل 39 دينار في الساعة، وخدمة سهارة بـ 199 دينار في الليلة، وخدمة متحررة بـ 699 دينار في الشهر، أما بالنسبة للنساء المحجبات أو المنقبات، يمنحهن التطبيق تخفيض بنسبة 20 %.
 
 
وأثار التطبيق جدلا واسعا في البلاد نظرا لنوعية الخدمة التي يقترحها حيث يعد بـ"تحرير المرأة" عبر توفير الحماية للتونسيات لا سيما من التحرش.
 
واستند الشاب أحمد فرحات على معلومات نسبها لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، تفيد بتعرض 80 % من التونسيات للعنف الجنسي، 90 % منهن تعرضن للتحرش في وسائل النقل العام، و97 منهن لا يتقدمن بشكاوى.
 
وخلص فرحات إلى أن هذه المشكلة تهم الجميع، مضيفا "لذلك جاء تطبيق رويجل" الذي سيتكفل بحماية المرأة من التحرش.
روسيا اليوم
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