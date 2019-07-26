مصر.. الكشف عن تفاصيل حرق شاب لوالده حيا والأمن يلقي القبض على الجاني

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ألقت أجهزة أمن محافظة البحيرة في مصر القبض على الابن المتهم بإشعال النيران بجسد والده، إثر خلافات عائلية، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت المباحث المصرية، تفاصيل الواقعة موضحة أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت في أحد منازل قرية أبو المطامير في البحيرة، خروج الأب مسرعا من منزله وخلفه ابنه، وأثناء جري المجني عليه وقع على الأرض، وقام الابن برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه، وتدخل الأهالي لإنقاذ الأب وتمكنوا من إطفاء النيران وتم نقله إلى المستشفى.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، أن الواقعة سببها خلافات عائلية بينهما، حيث تعدى الابن على والده بالضرب، وسكب كمية من البنزين وأشعل فيه النيران.