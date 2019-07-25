مسؤول عراقي يتنكر بزي عربي لمراقبة عمل المستشفيات (صور)

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تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، صورا لمدير صحة النجف العراقية رضوان الكندي وهو يتجول في أروقة عدد من المستشفيات متنكرا بالزي العربي للاطلاع على سير العمل.

ونشرت دائرة صحة النجف صورا للمدير العام وهو يتفقد ليلة الثلاثاء مستشفيات المناذرة والصدر والزهراء متنكرا بزي عربي.

وتناقل النشطاء الصور بنوع من الاستغراب من طريقة المسؤول ولجوئه إلى مثل تلك الأساليب، في ظل تطور أنظمة الرقابة الحديثة، خاصة وأن المسؤول اصطحب معه مرافقا شخصيا لالتقاط الصور والتجوال معه في المستشفيات فضلا عن تعرف الموظفين عليه.