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اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا إسرائيل ليسوا منا!

24
JULY
2019
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نفى اتحاد الصحفيين العرب أن يكون الأشخاص الذين زاروا إسرائيل مؤخرا من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، صحفيين.
 
وذكر بيان بالخصوص أن الاتحاد العام للصحفيين العرب قام "بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا".
 
وشدد تبعا لذلك على أنه تأكد بصورة قطعية من عدم "قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين".
 
ولم يستبعد اتحاد الصحفيين العرب أن يكون أعضاء الوفد الذي يزور حاليا إسرائيل "يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها".
 
وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب التأكيد على تمسك والتزام "كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
روسيا اليوم
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