"شمام فاسد" يتسبب في تسمم أسرة كاملة من 8 أفراد

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أصيبت أسرة كاملة مكونة من 8 أفراد باشتباه تسمم وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول "أسعد. ا. س" 50 عامًا عامل وزوجته "دعاء. ص. ا.س" 30 عامًا ربة منزل و"مريم. ا. ا. س"، 10 سنوات تلميذه و"خالد. ا. ا. س"، 9 سنوات تلميذه نجلي الأول، "وردة. ح. ا. ح" 45 عامًا ربة منزل زوجة شقيق الأول و"محمود. ا. س. ا" 19 عامًا طالب و"أحمد. ا. س. ا"، 15 عامًا طالب و"البدري. ج. س"، 9 سنوات، تلميذ، ويقيمون دائرة المركز، أسرة واحدة، إلى مستشفى سوهاج العام مصابين بآلام بالبطن وقيئ مستمر ادعاء تناول طعام فاسد وحالتهم مستقرة.

وبالانتقال والفحص وسؤالهم قرروا بأنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي شمام شعروا بحالة إعياء، وتم نقلهم للمستشفى ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.