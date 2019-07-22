مصر تمدد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، ابتداء من الخميس المقبل.

وأفاد مراسلنا في مصر بأن قرار حالة الطوارئ سيبدأ تطبيقه، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2019.

وكان مجلس النواب المصري وافق خلال الجلسة العامة، الشهر الماضي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، بعد اعتداءين نفذهما متشددون في الـ9 من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.