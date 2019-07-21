سلطات كردستان العراق تلقي القبض على متهمين باغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل

A + A -

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إلقاء القبض على شخصين متهمين باغتيال نائب القنصل التركي في أربيل.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان صدر السبت: "نسترعي انتباه المواطنين بأن المتهم مظلوم داغ الذي نُشرت صورته قبل يومين كمطلوب في صفحة مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، ألقي القبض عليه من قبل مديرية أسايش أربيل ومؤسسة مكافحة الإرهاب".

وتابع: "نشكر المواطنين على تعاونهم اللامحدود، وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات لاحقا".

بحسب المعلومات، فإن المتهم بعملية إغتيال نائب القنصل التركي "مظلوم داغ" (27 عاما) هو شقيق نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية في البرلمان التركي، يقيم في إقليم كردستان منذ 6 سنوات.

مظلوم داغ

وفي وقت لاحق، أعلن الأمن الكردستاني اعتقال أحد معاوني المتهم الرئيس بقتل الدبلوماسي التركي في أربيل، المدعو محمد بيسكسز، والمعروف بـ"دجوار مامند يوسف" ونشرت صورة له.

محمد بيسكسز

وكانت سلطات الإقليم قد أكدت الأربعاء الماضي مقتل موظف في القنصلية التركية بأربيل و2 من مرافقيه بهجوم مسلح وقع خلال زيارتهم مقهى شعبيا في منطقة عين كاوه السياحية.

وقالت تركيا إنها تبذل جهودا مشتركة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين في إقليم كردستان من أجل القبض على منفذي الهجوم.

ويوم الخميس، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان عن هوية أحد المطلوبين على خلفية الهجوم، ونشر صورة له مؤكدا أنه يدعى مظلوم داغ، وهو من مواليد 1992، وينحدر من مدينة ديار بكر التركية.