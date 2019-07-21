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ناشطون يستذكرون تغريدة للقحطاني بعد عودة القوات الأمريكية

21
JULY
2019
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لندن- عربي21 -استذكر ناشطون تغريدة للمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بعد قرار عودة القوات الأمريكية إلى المملكة.
  
وقال القحطاني في تغريدة بشباط/ فبراير من العام الماضي، إن "خلايا عزمي، وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة، تروج بشدة لما تسميه تدويل الحرمين!".
 
وتابع: "نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار وما يحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. 200 جيب ما توقف إلا بالوجبه ويعلقونك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا غيره".
 
 وفي أحد ردوده على المغردين القطريين، قال القحطاني: "تخسى أنت وياه وأبوه. ماجبنا الإيراني يحمي ملوكنا وبيوتنا وحريمنا يالرخمة. ديرتنا حامينها بحد الهنادي. عود وراك بس".
 
وقال ناشطون إن مزاعم القحطاني بأن السعودية لا تعتمد على أحد في حمايتها، بان زيفها، بالإقرار الرسمي بعودة القوات الأمريكية إلى المملكة.
 
 وأوضح ناشطون أن عودة الأمريكان إلى السعودية يعني وضع الإعلام السعودي في موقف محرج، إذ إن الأخير عمل منذ فرض الحصار على قطر على السخرية من وصول قوات تركية إلى الدوحة، بعد تفعيل اتفاقية أمنية بين البلدين.
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