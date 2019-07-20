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جدل حول سلوك "بنات السلطانة" التوأم في ليبيا

20
JULY
2019
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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الليبية نبأ يقول إن النائب العام أمر بالبدء في إجراءات لسحب الجنسية من شقيقتين توأم مثيرتين للجدل تعرفان باسم "بنات سلطانة".
 
ويقول رواد في مواقع التواصل إن إجراءات مكتب الناب العام الليبي في طرابلس ستشمل إيقاف الأرقام الوطنية في مصلحة الأحوال الشخصية بحق الشقيقتين التوأم وأمهما "سلطانة" وشقيقهما بتهمة "تشويه سمعة الليبيين والمساس بالوطن"، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بهذا الشأن.
 
وتنتشر مقاطع فيديو وصور للتوأم "بنات السلطانة" على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعرض الشقيقتان لحملة انتقادات لاذعة بسبب مشاهد رقص عدة صُورت على ما يبدو خارج ليبيا، توصف بأنها ذات إيحاءات جنسية.
 
ورحب عدد كبير من المعلقين بحرارة بهذا النبأ، بل ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات أقسى وأشد، فيما رأت أصوات قليلة أن مشاكل الاقتتال الداخلي في ليبيا والإحساس بالعار منها أكبر بما يقاس مقارنة بسلوك "بنات السلطانة".
روسيا اليوم
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