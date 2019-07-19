إعدام باكستاني وسعوديين في جدة.. هذا ما فعلوه

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عربي 21- نفذت السلطات السعودية الخميس، حكم الإعدام "القتل حدا" ضد ثلاثة أشخاص، سعوديين وباكستاني.

وذكرت قناة السعودية الرسمية أن "المتهمين دخلوا المنزل عنوة عبر التهديد باستخدام السلاح الأبيض، وأن التحقيقات أسفرت عن توجيه التهم لهم، ونفذ حكم القتل حدا في محافظة جدة بإمارة مكة".

من جهتها، أوضحت إمارة مكة في تغريدة لها بموقع "تويتر"، أن "الحكم نفذ بحق كل من هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني)، في محافظة جدة".

ولفتت الإمارة إلى أن "الحكم جاء بعد إدانتهم بـشرب المُسكر، وانتحالهم صفة رجال الأمن، ودخولهم لأحد المنازل عنوة، لفعل الفاحشة بامرأة".