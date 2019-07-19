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مصر.. محاولة هروب ماكرة من السجن والشرطة تحبط المخطط

19
JULY
2019
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أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة المصرية، محاولة هرب عدد من المساجين، داخل سجن الصف المركزي، بعد إشعالهم النيران داخل الزنزانة.
 
وسيطرت قوات الأمن على الحريق والمساجين، ودفعت بقوات إضافية لتحاصر مبنى السجن منعا لهروب المساجين.
 
وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن بداية الواقعة، كانت بورود إخطار بنشوب حريق بسجن الصف المركزي، فانتقلت قوة من المباحث إلى المكان، وتبين أن المساجين أشعلوا النيران بالزنزانة وحاولوا الهرب، فانتشرت قوات تأمين السجن مدعومة بقوات مركز شرطة الصف، وقوات من الأمن المركزي، لإغلاق السجن بالكامل، وتمت السيطرة تماما على الموقوفين.
 
وجاء في التحريات أن المتهمين افتعلوا مشاجرة داخل زنزانة الحجز، وأثناء تفقد قوات الأمن للأمر، حاولوا الخروج من الزنزانة، إلا أن الأمن أغلق الباب عليهم، ما دفعهم لإشعال النيران في الأغطية والملابس، فتم الدفع بسيارات الإطفاء المخصصة للمنطقة الداخلية للسجن، لإخماد النيران.
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