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سلطات كردستان العراق تنشر هوية أحد المطلوبين على خلفية مقتل الدبلوماسي التركي

19
JULY
2019
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كشفت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن هوية أحد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي وقع في مطعم بأربيل وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.
 
وجاء في بيان نشرته مديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم: "نعلم مواطني إقليم كردستان بأن التحقيقات متواصلة في الحادث الإرهابي الذي وقع الأربعاء، وأسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص لحياتهم".
 
وأضاف، "الشخص المنشورة صورته يدعى مظلوم داغ، وهو من مواليد 1992، من أهالي مدينة ديار بكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان".
 
ودعا البيان المواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات عن "المتهم" الهارب.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، إنه "استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار يوم الأربعاء، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملا إرهابيا مدبرا ومقصودا".
 
وأضاف، أننا "إذ نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدما في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضا على أن الجهات ذات الصلة، ما زالت متواصلة في التحقيق".
 
ووقع الأربعاء حادث إطلاق نار في أحد مطاعم أربيل، أدى إلى مصرع دبلوماسي يعمل في القنصلية التركية بأربيل، ومواطنين اثنين كانا موجودين داخل المطعم.
روسيا اليوم
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