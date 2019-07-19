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الجزائر.. إطلاق مشاورات لتشكيل فريق لقيادة الحوار الوطني

19
JULY
2019
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الخميس، أن الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح قرر إطلاق مشاورات من أجل البدء في تشكيل فريق من الشخصيات الوطنية لقيادة الحوار الوطني.
 
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي دعا إليه الرئيس المؤقت ستقوده شخصيات نزيهة ومستقلة وذات مصداقية سيتم الاعلان عنها في المستقبل القريب.
 
وأوضح البيان أن الشخصيات التي سيتم التشاور بشأنها وتعيينها لقيادة المشاورات ستكون لها مهمة التحضير لحوار وطني جامع يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم والإشراف على هذا الاقتراع.
 
ورحب بفحوى المقترح الذي تقدم به المنتدى المدني الجزائري للتغيير والذي ضم أسماء شخصيات وطنية معروفة يمكنها قيادة الحوار الوطني واصفا إياه "بالخطوة الايجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة"، وفقا لوكالة "كونا".
 
واقترح المنتدى الجزائري للتغيير 13 شخصية لإدارة الحوار التي تسعى لتنظيمه السلطة بغية الوصول إلى حل يخرج البلاد من أزمتها التي تتخبط فيها منذ ال22 من فبراير الماضي.(النهاية)
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