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علا الفارس تعيد التذكير بتغريدتها المثيرة "هلا بالخميس"

18
JULY
2019
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لندن- عربي21 - أعادت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، التذكير، بتغريدتها الشهيرة، التي أوردت فيها عبارة "هلا بالخميس"، وتسببت بإبعادها عن قناة "إم بي سي" السعودية.
 
وفي حسابها عبر "تويتر"، قالت الفارس: "شكرا تغريدة هلا بالخميس.. فقد كشفت لي حجم النفاق وازدواجية التعامل".
 
وردت علا الفارس على مغرد سعودي، قال إنها ستصل في هجومها على السعوديين إلى أسلوب جمال ريان قريبا، قائلة: "خذ كرسي أاقعد عليه واشرب فيمتو وأنت تترقب عشان لا تتعب .. سنتين من قرفكم واستفزازكم ما رديت ولا غلطت .. احتراما لنفسي طبعا، أما الأستاذ جمال، تفاعله رد فعل على قرف البعض .. وكل إنسان له حدود للصبر، إلا أنا حدودي السماء معكم، فهمت أيها المترقب".
 
 
وسخرت علا الفارس من عبارة "طرد" استخدمها مغرد سعودي ضدها، قائلة إنها تخلصت من "أشكاله"، وغادرت دبي إلى الدوحة، حيث تعمل حاليا مع شبكة قنوات "بي إن".
 
 
وكانت علا الفارس، نشرت تغريدة في نهاية العام 2017، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، جاء فيها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة، ويغنون غدا هلا بالخميس".
 
 
 
 
 
واعتبر مغردون سعوديون حينها، أن الفارس قصدت من خلال تغريدتها، التعريض بالموقف السعودي الرسمي من إعلان ترامب، وهو ما دفعهم لشن حملات تحريض واسعة ضدها، تسببت بإبعادها فترة عن الشاشة، قبل أن تعود في مناسبات نادرة، لتقرر أخيرا مغادرة "إم بي سي" إلى "بي إن" القطرية، وهو ما فتح باب الهجوم ضدها مجددا.
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