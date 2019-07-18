المغرب.. الزفزافي يهنئ الجزائريين

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ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن الناشط السياسي المغربي المعتقل، ناصر الزفزافي، هنأ المنتخب الجزائري بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال موقع "هسبريس" إن "رسائل ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، المحكوم بالسجن 20 عاما مع النفاذ، تتوالى من داخل السجن، وهذه المرة جاءت لمباركة تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، ومساندة حراك الجارة الشرقية الذي يستمرُّ على مدى أشهر".

وأوضح الموقع المغربي أن رسالة الزفزافي، المعتقل بسجن رأس الماء بفاس، نشر مضمونها والده أحمد، حيث أشار إلى أنه "أعرب فيها عن عشقه لشُموخ الجزائريين وشهامتهم وشجاعتهم"، وأعلن عن حبه لجرأتهم وشراستهم، واصفا إياهم بـ "أحفاد عبد القادر الجزائري وماسينيسا ونوميذيا وديهيا، لإيمانهم القوي بحقكم في التغيير"، وفق ما جاء في الرسالة.

كما بارك أيضا الحراك الشعبي الجزائري، داعيا المحتجين إلى "مزيد من الصمود لتحقيق أهداف حراكهم، حيث قال: "أكيد بالعزيمة والإرادة ستسحقون أشباه الرجال عباد الكراسي، كما سحق منتخبكم منافسيه، وإن شاء الله تعالى سيكون كأس إفريقيا من نصيبكم".