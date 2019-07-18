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السيسي يريد مقاتلين بـ "أساليب علمية حديثة"

18
JULY
2019
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اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، ومدير المخابرات الحربية اللواء خالد مجاور.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي طالب بالاهتمام ببناء مقاتلي الجيش المصري وإعدادهم وتدريبهم وفقا لأحدث الأساليب العلمية.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن القائد العام للقوات المسلحة المصرية، استعرض خلال الاجتماع خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالي على أحدث منظومات التسليح التي انضمت للخدمة بالقوات المسلحة المصرية، وذلك في ظل دعم الحكومة لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالجيش المصري، لمواجهة التحديات على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
 
كما عرض الفريق أول محمد زكي التدريبات المشتركة مع الدول الأخرى، بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والتعرف على العقائد القتالية لمختلف جيوش الدول، والتدريب في مختلف مسارح العمليات، ودعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.
روسيا اليوم
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