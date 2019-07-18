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رئاسة كردستان العراق: منفذو الهجوم على دبلوماسيين أتراك سينالون جزاءهم

18
JULY
2019
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دانت رئاسة كردستان العراق بشدة الهجوم على دبلوماسيين أتراك في عاصمة الإقليم أربيل، مؤكدة أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات والعمل للوصول إلى المنفذين واعتقالهم "لينالوا جزاءهم".
 
وقالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية: "ندين هذا العمل الإجرامي الذي حدث ظهر اليوم في أحد مطاعم أربيل، وأسفر عن فقدان موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين حياتهما وإصابة مواطن آخر".
 
وأضافت رئاسة الإقليم: "نتقدم بالتعازي لذوي الضحايا ونعبر عن مشاطرتهم الأحزان، والشفاء العاجل للشخص المصاب، كما نطمئن الجميع بأن الجهات المختصة في إقليم كوردستان تجري التحقيقات والمتابعة من أجل اعتقال المنفذين لينالوا جزاءهم العادل، ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بزعزعة أمن إقليم كردستان".
 
وسبق أن أكدت مديرية قوات الأمن "الأسايش" في أربيل مقتل موظف في القنصلية التركية ومواطن عراقي بهجوم مسلح في أحد مطاعم المدينة، فيما أفادت مصادر كثيرة بأن الدبلوماسي القتيل هو نائب للقنصل العام.
 
وذكرت تركيا أنها تبذل جهودا مشتركة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين في إقليم كردستان من أجل القبض على منفذي الهجوم، متوعدة بأن يتلقوا "ردا مناسبا".
روسيا اليوم
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