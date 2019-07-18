living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدينة عربية.. هي الأكثر أمانا في العالم!

18
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تبوأت العاصمة الإماراتية أبو ظبي قائمة المدن الأكثر أمانا على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، وجاءت عاصمة قطر الدوحة في المرتبة الثانية ضمن هذا التصنيف.
 
ونشر موقع Numbeo الإلكتروني، الذي يستند في تقاريره إلى أضخم قاعدة معلومات وبيانات في العالم، يتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن، وتتضمن تفاصيل عن الحياة ومستويات المعيشة فيها جدولا يضم المدن الأكثر أمانا في العالم.
 
وتفوقت مدينة أبو ظبي على أكثر من 300 مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 88,26 نقطة العام الماضي، إلى 89,39 نقطة عام 2019.
 
واحتلت العاصمة القطرية الدوحة المرتبة الثانية لمستوى الأمان بمعدل نقاط بلغ 88.31 نقطة.
 
أما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب المدينة الكندية كيبك سيتي بحصولها على مستوى أمان بلغ 85,22 نقطة.
 
واحتلت المدينة الروسية نيجني نوفغورد المرتبة 53 بمعدل أمان بلغ 72,97 نقطة في التقرير الذي تضمن 328 مدينة في العالم.
 
وتعد العاصمة الفنزويلية كاراكاس، المدينة الأخطر في العالم من حيث درجة الأمان، تليها مدينة بيترماريتزبرغ في جنوب إفريقيا ثم مدينة بورت مورسبي في غينيا الجديدة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout