مدينة عربية.. هي الأكثر أمانا في العالم!

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تبوأت العاصمة الإماراتية أبو ظبي قائمة المدن الأكثر أمانا على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، وجاءت عاصمة قطر الدوحة في المرتبة الثانية ضمن هذا التصنيف.

ونشر موقع Numbeo الإلكتروني، الذي يستند في تقاريره إلى أضخم قاعدة معلومات وبيانات في العالم، يتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن، وتتضمن تفاصيل عن الحياة ومستويات المعيشة فيها جدولا يضم المدن الأكثر أمانا في العالم.

وتفوقت مدينة أبو ظبي على أكثر من 300 مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 88,26 نقطة العام الماضي، إلى 89,39 نقطة عام 2019.

واحتلت العاصمة القطرية الدوحة المرتبة الثانية لمستوى الأمان بمعدل نقاط بلغ 88.31 نقطة.

أما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب المدينة الكندية كيبك سيتي بحصولها على مستوى أمان بلغ 85,22 نقطة.

واحتلت المدينة الروسية نيجني نوفغورد المرتبة 53 بمعدل أمان بلغ 72,97 نقطة في التقرير الذي تضمن 328 مدينة في العالم.

وتعد العاصمة الفنزويلية كاراكاس، المدينة الأخطر في العالم من حيث درجة الأمان، تليها مدينة بيترماريتزبرغ في جنوب إفريقيا ثم مدينة بورت مورسبي في غينيا الجديدة.