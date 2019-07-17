الحرارة تصل إلى 45.. تحذير من موجة "شديدة السخونة" في مصر

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة "شديدة الحرارة" تبلغ ذروتها، الأربعاء، تضرب أنحاء البلاد وخصوصا القاهرة والصعيد، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 45 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحراره على القاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ الانخفاض غربا".

وأضاف البيان أن الطقس سيكون "معتدلا ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية المثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط".

وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق من الثلاثاء، أن مصر تتأثر بموجة شديدة الحرارة، حيث ترتفع معاها درجتا الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء.

وأوضحت أن الموجة تبلغ ذروتها الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 42 والصغرى 32، وعلى شمال الصعيد 44 درجة وعلي جنوب الصعيد 45 درجه، على أن تنخفض غربا.