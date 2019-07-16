تخريج 22 ضابطا كويتيا في قطر

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أقامت كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان في قطر حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة الخامسة بمشاركة 22 ضابطا كويتيا وضباط من دول أخرى.

وقال الملحق العسكري في سفارة الكويت لدى قطر هويدي الهاجري، أمس الاثنين على هامش الحفل، إن الدورة القيادية شهدت مشاركة 20 ضابطا من الجيش الكويتي وضابطين من الحرس الوطني اجتازوا بنجاح برنامجها ومقرراتها المتنوعة.

وأضاف أن الضباط الكويتيين المشاركين بذلوا جهودا كبيرة للاستفادة من جميع مواضيع الدورة ودروسها النظرية وتطبيقاتها الميدانية، كما استفادوا من الاحتكاك بزملائهم الضباط من الدول الشقيقة لتحقيق الفوائد المنشودة من الدورة والعودة إلى مواقعهم متسلحين بالعلم والمعرفة العسكرية المتطورة.

وذكر أن برنامج التأهيل والإعداد في الدورة يأتي وفق مقررات تعليمية متطورة تتضمن المتغيرات الدولية والإقليمية من أجل إثراء الفكر العسكري والأكاديمي وصقل المهارات خاصة في التخطيط والتحليل وإدارة المعارك وإصدار الأوامر والقرارات الحاسمة.