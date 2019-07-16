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رئيس البرلمان المصري: ولائي بعد الله للسيسي

16
JULY
2019
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قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن ولاءه بعد الله للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسبب إخلاصه وحبه للوطن.
 
وأوضح عبد العال في جلسة للبرلمان المصري، اليوم الاثنين قائلا: "تحملت حبا لهذا البلد، ولم أطلب جنسية أو إقامة في الدول التي عملت بها، ولكن حبي لهذا البلد لا يضاهيه حب، سأظل وفيا لهذا البلد ما حييت".
 
وأشار رئيس البرلمان إلى أن "حبي لرجل مقاتل بطبعه يتحمل الصعاب، البلاد محمية بجهد المخلصين ولا يخشون في مصلحة الوطن لومة لائم، ولائي بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي".
 
وتابع حديثه بالقول: "تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن، والذي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم أن يكون الوطن قويا ومتقدما ومتطورا ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه".
 
المصدر: مصراوي + فيتو
روسيا اليوم
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