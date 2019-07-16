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المشتبه به بقتل المدرب المغربي في الرياض بقبضة الأمن العام

16
JULY
2019
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أوقفت شرطة الرياض، يوم الاثنين، مواطنا في العقد الثالث من عمره، يشتبه بقتله مقيما مغربي الجنسية، بسلاح أبيض، داخل أحد المراكز الرياضية بحي السويدي، غربي الرياض.
 
وأوضح الأمن العام السعودي في بيان نشر أمس الاثنين، أن الأجهزة الأمنية باشرت التقصي في بلاغ عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية 29 عاما) للاعتداء خلال عمله بالمركز، من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنة في الصدر بسكين.
 
وأوضح البيان أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادث، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
روسيا اليوم
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