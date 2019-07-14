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"حماس" تنفذ عملية اختراق واسعة لهواتف جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي

14
JULY
2019
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Sputnik-


قال موقع إلكتروني عبري إن حركة حماس نجحت في اختراق هواتف الجنود الشخصية.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، صباح اليوم، الأحد، أنه وردت لقيادات الجيش الإسرائيلي تقارير عدة تناقش مدى اختراق الهواتف الشخصية للعديد من الجنود، وإجراء محادثات بطلب الحصول على معلومات أمنية حساسة.

مراسلات واختراق الهواتف


وأفاد الموقع العبري بأنه تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات جمع معلومات من جنود الإسرائيلي، من قبل جهات مجهولة، وبأن العديد من الجنود قصوا أن هناك محاولات إرسال طلبات مراسلة كثيرة لهم.


وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري أنه منذ حوالي أسبوعين، تلقى جندي من الكتيبة 890، رسالة "واتساب"، بطلب إرسال مخطط تدريب الكتيبة المعد مسبقا، ما دفع الجندي إلى الرفض، بل وأبلغ قائده العسكري بالواقعة، وتم إرسال الطلب للفحص من قبل ضابط أمن المعلومات.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة، وتبين من خلاله أن حركة حماس تقف وراء هذه المحاولات، فضلا عن أن جرى محاولات جريئة لجمع المعلومات من الجنود في وحدات المشاة المختلفة، وفقا للموقع العبري.

وأوضح الموقع العبري أن هذه الواقعة لم ولن تكون الأخيرة، أي ليست بظاهرة على الجيش الإسرائيلي، وقد كشف الجيش، سابقا، عن طرق أخرى تستخدمها حماس لجمع المعلومات من جنود الجيش الإسرائيلي من خلال تطبيقات مختلفة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تعليمات وتوصيات جديدة

ونشر الموقع الإلكتروني العبري مجموعة من التوصيات لجنود الجيش الإسرائيلي، بشأن تلك الواقعة أو اختراق الهواتف الشخصية، منها:
1- عدم الموافقة على قبول الصداقة إلا من شخصيات معروفة فقط.

2- عدم نشر معلومات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

3- عمل "لايكات" على روابط لمصادر معروفة فحسب.

4- تنزيل التطبيقات من متجر التطبيقات فحسب.

5-إبلاغ القائد العسكري بأي اشتباه في عمليات الاختراق.

ويشار إلى أن الهاتف الشخصي لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال بيني غانتس، قد تعرض لاختراق من قبل هاكرز إيراني، وخرج بعدها معلقا بأن هذا الاختراق مجرد "ثرثرة سياسية"، وبأن أمن بلاده أهم منه هو شخصيا.

نظام حماية روسي جديد للهواتف الذكية يستحيل اختراقه


وسبق أن ذكرت القناة العبرية الـ"13"، في التاسع عشر من شهر مارس/آذار الماضي، أن الجنرال تامير باردو، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، أكد أن نشر حالات اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين يمثل حاجة حرجة، ويضر بالعملية الديمقراطية في بلاده.
:وسبق أن زعمت وسائل الإعلام العبرية أن إيران قد نجحت في اختراق هواتف كل من رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، والمرشح الرئيس لبنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وزير وعضو بارز بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية اسم هذا الوزير، وربما تتكتم عليه، لأسباب تعزى للمعترك الانتخابي الدائر هذه الأيام في إسرائيل إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق .سارة نتنياهو، عقيلة بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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