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الجيش الإيراني: قوتنا الهجومية ستكون مدمرة وليست دفاعية فقط

14
JULY
2019
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أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن "القوات المسلحة للبلاد تتسم بقوة هجومية مدمرة ولن تعتمد الدفاع فقط".

وذكر "موسوي"، في كلمته خلال مراسم الاستعراض الصباحي للواء 25 من قوات الردع السريع الخاصة بالقوة البرية للجيش، اليوم الاحد، أن "إيران لم ولن تكون البادئة بأي حرب إلا أنها لا تعتمد الدفاع فقط"، حسب وكالة أنباء "فارس".

واعتبر اللواء موسوي الظروف السائدة على صعيدي المنطقة والعالم تتطلب الجهوزية أكثر مما مضى، مضيفاً "إن الاعداء اللدودين والمستكبرين والمصابين من ضربات الثورة يحيكون المؤامرات والمخططات الشيطانية وهو مايتطلب الجهوزية الوطنية والعسكرية والتي بامكانها إحباط دسائسهم".

ونوه إلى أنه "كلما كانت الجهوزية القتالية ذات مستوى رفيع فان القوة الدفاعية والهجومية بعد الدفاع الابتدائي ستزداد".

روسيا اليوم
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