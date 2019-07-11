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العراق.. موظف "صغير" أهدر أكثر من نصف مليون دولار

11
JULY
2019
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كشفت هيئة النزاهة العراقية عن قيام ملاكاتها بضبط مدير حسابات في صحة محافظة بابل، لقيامه بهدر المال العام عبر التلاعب بمستندات صرف شراء أدوية تبلغ قيمتها 655 مليون دينار.
 
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الخميس، أن فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة صحة المحافظة، شعبة الحسابات، وقام بضبط مدير الحسابات فيها".
 
وأضاف: "تم ضبط أصل 25 معاملة خاصة بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ومستندات صرف ونسخ مصدقة عن الأوامر الإدارية الخاصة بتأليف لجان المشتريات لعامي (2017 و2018)".
 
وأكد البيان على: "وجود حك وشطب في المستندات، إضافة إلى تزوير تواقيع لجان المشتريات واعتدال الأسعار والاستلام خلال فترة تولي المتهم إدارة حسابات الدائرة، لافتا إلى أن مجموع مبالغ وصولات الشراء بلغت 655 مليون دينار".
 
وأشار إلى "تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختص الذي قرر توقيفه استنادا لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
 
ويعاني العراق منذ 16 سنة من الفساد واستفحاله في مؤسسات الدولة، مما تسبب بحسب تقارير بضياع أكثر من 800 مليار دولار.
روسيا اليوم
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