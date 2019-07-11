living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمل كلوني تتهم قادة العالم بـ "اللامبالاة" إزاء مقتل خاشقجي

11
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجهت المحامية والناشطة الحقوقية أمل كلوني انتقادات إلى قادة العالم بسبب طريقة تعاملهم مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متهمة اياهم بـ "اللامبالاة" وعدم حمايته.
 
وقالت كلوني خلال مؤتمر خاص بحرية الإعلام، عقد في لندن اليوم الأربعاء: "الصحفيون معرضون للهجوم أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى"، وذلك ليس فقط أثناء تغطية النزاعات المسلحة وإنما أثناء التحقيقات في الجرائم والفساد أيضا.
 
وتابعت: "معظم تلك الجرائم يبقى بلا عقاب"، مضيفة أن "قادة العالم لم يردوا إلا باللامبالاة شبه التامة وبشكل جماعي" على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
كما وجهت كلوني انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "تشويهه لسمعة وسائل الإعلام"، حسب قولها.
 
يذكر أن خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده  في اسطنبول في أكتوبر عام 2018. واتهمت المحققة الأممية أغنيس كالامار السلطات السعودية بالوقوف وراء مقتله.
 
وأعلنت الولايات المتحدة وكندا فرض عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين الذين اعتبرتهم مسؤولين عن الجريمة. كما يجري النقاش في بعض الدول حول تقليص حجم التعاون العسكري مع الرياض وإعادة النظر في صفقات السلاح معها على خلفية قضية خاشقجي وبعض الملفات الأخرى منها حقوق الإنسان والحرب في اليمن.
AP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout