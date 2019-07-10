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مفاجآت مثيرة يكشفها "مجتهد" عن محمد بن سلمان!

10
JULY
2019
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كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" تفاصيل مثيرة عن المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.


وذكر "مجتهد" أن "ابن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة، وألّا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة".


وأوضح أن على رأس هذه المجموعة، عبد الله محمد بشير السيد، وأخوه أحمد، واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران، التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة".


ولفت "مجتهد" إلى بعض المهام الموكلة إلى هذه المجموعة: "نقل النقد (الكاش) في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة".


وتحدث "مجتهد" بالتفصيل عن كيفية صعود عبد الله السيد من إدارة شركة طيران "ناس" السعودية، إلى الطيران الأميري في الإمارات، ومنها إلى ولي العهد السعودي، وبتوجيه من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الذي أراد اختراق السعوديين، بحسب "مجتهد".


وأضاف:"نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين".

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