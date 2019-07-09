مغنية أميركية تنسحب من حفل في السعودية !

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أعلنت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، انسحابها من حفل مقرر في السعودية الأسبوع المقبل، بدعوى دعمها لحقوق المرأة والمثليين.

قالت ميناج في بيان "بعد تفكير متأن قررت عدم المضي قدما في حفلتي المقرر إقامتها بمهرجان جدة العالمي… على الرغم من أنني لم أكن أريد أكثر من أن أقدم عرضي أمام الجمهور في السعودية"؛ بحسب وكالة "رويترز".



وتابعت ميناج: لكن بعد زيادة إلمامي بالأمور، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير.

وكان من المقرر أن تقيم ميناج حفلها ضمن مهرجان جدة العالمي، يوم 18/ تموز الجاري، لكن خطتها للغناء في السعودية تعرضت الأسبوع الماضي لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولدى الإعلان عن الحفل لأول مرة الأسبوع الماضي عبر بعض السعوديين عن حماسهم بعد عروض لفنانين غربيين في السعودية، منهم ماريا كاري، ودي.جيه تييستو وفريق (ذا بلاك آيد بيز).



غير أن آخرين عبروا عن انزعاجهم من الملابس الكاشفة التي ترتديها ميناج خلال عروضها.

سبق وأن دافع منظمو حفل مطربة "الهيب هوب" الأميركية، نيكي ميناج، الأول في المملكة العربية السعودية، عن إحضارها، مؤكدين أن حفلها سيكون الأضخم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد المشرف العام على "موسم جدة"، رائد أبو زنادة، أن إحضار نيكي ميناج إلى المملكة، يمحو "مفهوم سائد" عن السعودية، ويثبت أنها تتقبل الجميع، وفقا لصحيفة "آراب نيوز" السعودية.



وعن أسباب تعاقدهم مع نيكي ميناج، أوضح روبرت كويرك، رئيس منظمي الفعاليات "ROQU Media International"، أنها "أيقونة عالمية مطلقة"، بحسب وصفه.