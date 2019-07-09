"الشورى" السعودي بصدد تشكيل لجنة خاصة لمكافحة العنوسة والطلاق

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قرر مجلس الشورى السعودي تشكيل لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق" المقدم من عضوي المجلس الأمير خالد آل سعود، وخالد العقيل.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادرها، أن 54 عضوا في الشورى وافقوا رأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم جدوى هذا المقترح، فيما اعترض 60 عضوا على رأي اللجنة وأيدوا تشكيل هيئة خاصة لمكافحة العنوسة والطلاق استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ومن المتوقع أن تتم دراسة المشروع وعرض مقترحات اللجنة في الأيام القليلة المقبلة.

وكان الكاتب السعودي صالح المسلم قد اعتبر في صحيفة "سبق" أن ظاهرة الطلاق في الوقت الحالي "أصبحت قضية كبرى لا حلول لها في الأفق، ولا حلول جذرية تلوح أمام أعين المجتمع، أرقام خيالية، حيث تبين آخر الإحصائيات أن هناك أكثر من 4000 حالة طلاق خلال شهر واحد، أي أكثر من 300 حالة طلاق في اليوم.. فما هي الأسباب؟".

ودعا الكاتب مجلس الشورى إلى التدخل لمواجهة هذه الظاهرة، وطالب أيضا "الجهات العليا بأن تتدخل بقرارات صارمة، كي لا نصل إلى مرحلة الانهيار الأسري".