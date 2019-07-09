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تونس.. تجميد أصول المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي

9
JULY
2019
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أصدر القضاء التونسي قرارا بتجميد أصول المرشح الرئاسي الإعلامي نبيل القروي، بعد توجيه تهم له بتبييض الأموال.
 
وذكر حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه القروي، في بيان، أن القرار القضائي بحقه جاء "بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية".
 
ووصف الحزب القرار بأنه "عملية لإلهاء الرأي العام الوطني والدولي" و"محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيته المتزايدة".
 
ويلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتحقيق قضائي منذ عام 2017، بعدما رفعت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية دعوى ضده بقضايا فساد مالي.
 
وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليتي لوكالة الصحافة الفرنسية: "بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة أنا يقظ بدعوى، والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادي والمالي، قرر قاضي التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازي القروي".
 
وأضاف أنّ القضاء قرر أيضا "تجميد الأملاك والأرصدة المالية للمتهمين ومنعهما من السفر".
 
ويعد القروي أحد أبرز خصوم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ29 نوفمبر 2019.
 
واتهم حزب القروي الشاهد وحزب حركة النهضة الداعم للحكومة بالاستغلال "الفاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين"، داعيا رئيس الوزراء إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح في الانتخابات المقبلة.
 
والقروي الذي أعلن في مايو الماضي نيته الترشح إلى انتخابات الرئاسة، مؤسس قناة "نسمة" الفضائية، إحدى أبرز القنوات الخاصة في تونس وتبث من دون رخصة منذ سنوات.
روسيا اليوم
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