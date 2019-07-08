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بالصور.. عراقيات من ضحايا "داعش" يزرن إسرائيل

8
JULY
2019
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وصل وفد عراقي يضم سيدات عانين من ممارسات "داعش"، بمن فيهن إيزيديات أسرهن التنظيم الإرهابي، للمشاركة في برنامج تدريبي خاص لعلاج الصدمات يعقد في إسرائيل.
 
ويضم الوفد 15 امرأة غالبتهن إيزيديات وبعضهن مسيحيات، وسيشاركن في البرنامج التدريبي الذي وضعته كلية علم النفس بجامعة بار إيلان خصيصا لمساعدة الناجين من تنظيم "داعش" على تخطي الرضوض النفسية. وتستغرق الدورات التدريبية في إطار البرنامج أسبوعين.
 
وبين المشاركين في البرنامج الأسيرتان السابقتان لدى "داعش" لمياء حجي بشار التي حصدت جائزة ساخاروف عام 2016، ونادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام.
 
وكانت لمياء قد وقعت في أسر "داعش" حينما كان عمرها 15 عاما، وجرحت في 2016 لدى محاولتها الهروب من "داعش"، وقامت منظمة الجسر الجوي بنقلها إلى ألمانيا لتلقي المساعدة.
 
أما بالنسبة لنادية مراد التي سبيت واغتصبت من قبل عناصر "داعش"، فهذه هي زيارتها الثانية لإسرائيل.
 
ونشرت صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورا للمشاركات في البرنامج التدريبي ولكن بعد تظليل وجوهن، حفاظا على سلامتهن على ما يبدو.
روسيا اليوم
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