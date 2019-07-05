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حاخامات إسرائيل يرفضون تولي امرأة زعامة تحالف اليمين

5
JULY
2019
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أبدى أبرز الحاخامات الصهاينة في إسرائيل اليوم الخميس، معارضتهم لتولي وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد، زعامة تحالف الأحزاب اليمينية في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.
 
وأكد أحد أبرز الحاخامات الإسرائيليين، شلومو أفينير، الذي يحظى بنفوذ سياسي ملموس في البلاد، في حديث إلى الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس، أنه وقع مع غيره من كبار الخاخامات على وثيقة تحث على منع شكد من زعامة التحالف اليميني، بسبب ضرورة أن يحمل مثل هذا التحالف طابعا دينيا وكذلك بسبب كونها امرأة.
 
وشدد أفينير على أن "الإعصار المعقد للسياسة ليس للنساء"، مضيفا أنه لا يمكن أن تترأس شاكيد حزبا دينيا، وتابع: "من الأفضل خسارة مقاعد في الكنيست وتعيين شخص متدين رئيسا للحزب".
 
وجاءت هذه التصريحات على خلفية أنباء عن عرض الرئيس المشارك لحزب "اليمين الجديد"، وزير التعليم السابق نفتالي بينيت، على شريكته السياسية منذ مدة طويلة شاكيد الرئاسة الحصرية للحزب.
 
وفشل "اليمين الجديد" في الحصول على العدد المطلوب من أصوات الناخبين لدخول الكنيست في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أبريل الماضي، وخرج شاكيد وبينيت نتيجة لهذه الخسارة من مجلس الوزراء، لكن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل تحالف حاكم يتيح للحزب فرصة ثانية لتحقيق تقدم في الانتخابات المقبلة.
روسيا اليوم
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