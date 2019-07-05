مربية إسرائيلية تعذب الأطفال وتجبرهم على أكل القيء

A + A -

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مربية أطفال صغار، تدعى كرميل معودا (25 عاما)، بتهمة الاعتداء على أطفال رُضع في حضانة بمنزلها في منطقة "روش هعاين".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بأن معودا قامت بضرب أطفال ترعاهم في حضانة داخل منزلها في عدة مناسبات.

واستدعيت للتحقيق معها في قسم شرطة "روش هعاين"، وأوقفت على ذمة التحقيق.

ويظهر في شريط مصور ربط المذكورة أحد الأطفال، وفي حالات أخرى إطعامهم القيء!

كما كشفت كاميرات المراقبة الأمنية عن سلسلة من الإساءات التي ارتكبتها في حق الأطفال الصغار، حيث ربط أحدهم إلى كرسي وضرب وسحب بشدة حتى سقط على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره.