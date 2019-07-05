علا القرضاوي تضرب عن الطعام بعد إلقاء القبض عليها

A + A -

أعلن عبد الرحمن القرضاوي شقيق علا القرضاوي، أنها بدأت إضرابا عن الطعام بعد أن أعادت قوات الأمن المصرية، القبض عليها بتهمة استغلال علاقاتها داخل السجن لدعم جماعات إرهابية.

وأوضح نجل الشيخ يوسف القرضاوي، أن شقيقته أعيد القبض عليها ووجهت لها تهمة (استغلال علاقاتها داخل السجن)، موضحا أنها كانت في حبس انفرادي منذ عامين، وعلى هذا الأساس احتجزت مرة أخرى وبدأت إضرابا عن الطعام.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد قررت حبس علا القرضاوي ابنه الشيخ يوسف القرضاوي، 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة بعد ساعات من إخلاء سبيلها.

ووفقا لجريدة "الشروق" المصرية، فقد وجهت النيابة لعلا اتهامين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها، وذلك عن طريق استغلال علاقتها في السجن، وفقا لأحمد أبو العلا مجدي عضو هيئة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت يوم الأربعاء، إخلاء سبيل علا بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ولم تستأنف النيابة هذا القرار.