سجن نجل رئيس حكومة سابق بتهم فساد

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أمرت محكمة "سيدي امحمد" الجزائرية بإيداع نجل رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، رهن الحبس المؤقت لضلوعه بشبهات فساد تخص فضيحة السيارات الصينية ورجل الأعمال أحمد معزوز.

وقالت المحكمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قاضي التحقيق استمع لإفادات متهمين وشهود كثيرين في قضية "مصنع معزوز" لتركيب السيارات الصينية من علامة "شيري"، وبينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكلاهما تم حبسهما قبل أسابيع في قضايا فساد خطيرة.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.