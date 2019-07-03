living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كالامار توضح ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعاقبة السعودية لمقتل خاشقجي

3
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعت المقررة الأممية، أنييس كالامار، إلى محاسبة السعودية لارتكابها "جريمة دولة" بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وطرحت سبلا محتملة لمعاقبة المملكة.
 
وقالت كالامار، المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون والتي أجرت تحقيقا مستقلا في مقتل خاشقجي، خلال ندوة جرت، اليوم الثلاثاء، في معهد بروكينغس بواشنطن: "الحديث لا يدور عن أشخاص منفردين، بل عن دولة ارتكبت جريمة، لكن لم يكن هناك تصميم على محاسبة دولة السعودية، بالنسبة إلي هذا ما يجب أن نصر عليه".
 
وأوضحت كالامار أن العقوبات المفروضة ردا على قتل خاشقجي يجب أن تشمل الدولة السعودية وليس الأشخاص الـ 17 الذين جرت معاقبتهم حتى الآن من قبل الولايات المتحدة.
 
وأشارت مع ذلك إلى أنها لا تدعو إلى ضرورة فرض عقوبات على مستوى الدولة كلها، باستثناء مجال واحد وهو التكنولوجيا، مبينة أنه يجب "فرض الحظر على بيع تكنولوجيات متابعة الأشخاص للسعودية، لأن هذه الدولة أظهرت مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الثقة بها في ما يخص كيفية استخدامها هذه التكنولوجيا".
 
كما لفتت المسؤولة الأممية إلى أن السعودية من المقرر أن تستضيف قمة مجموعة "G20" في الرياض عام 2020، معتبرة أنه يجب منع حدوث ذلك في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبة المملكة في ظل مقتل خاشقجي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout