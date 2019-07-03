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مبادرة جزائرية جديدة خلال الساعات القادمة

3
JULY
2019
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يستعد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، للإعلان خلال الساعات القادمة عن مقاربة سياسية جديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بعد تأجيلها لمرتين.
 
وقالت قناة النهار الجزائرية أمس الثلاثاء: "ستشمل هذه المقاربة السياسية الجديدة، التي سيعلن عنها رئيس الدولة، تدابير جديدة لإطلاق الحوار الشامل من أجل تنظيم الرئاسيات، فضلا عن تقييم شامل للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، تحسبا لإعادة إطلاق المسار الانتخابي، الذي تأجل مرتين".
 
ولم تعلن الرئاسة موعدا لإطلاق هذه المبادرة الجديدة، لكن يرجح وفق مصادر إعلامية أن تكون مساء اليوم الأربعاء أو غدا الخميس، خلال خطاب يوجهه بن صالح إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد، الموافق 5 يوليو 1962.
 
وسبق أن دعا عبد القادر بن صالح إلى انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن المعارضة والحراك رفضاها، بسبب إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها، بشكل أدى إلى إعلان المجلس الدستوري إلغاءها، وتمديد ولاية بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد.
روسيا اليوم
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