سياسي تونسي يشخّص مرض السبسي.. والرئاسة ترد

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قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، إن الطاقم الطبي الذي عالج الرئيس الباجي قائد السبسي هو المخول بوصف حالته الصحية.

الرياحي طبيب، أو أنه طبيب يعمل في المستشفى العسكري، وذلك بعد إعلانه أن السبسي تعرض لتسمم تسبب في وعكته الصحية الحادة الأخيرة.

وتابعت أن الرياحي: "مسؤول سياسي ورئيس حزب من غير المعقول أن يسمح لنفسه بكتابة تدوينة من هذا النوع"، مشيرة إلى أن هناك قانونا في الدولة والطاقم الطبي هو المخول بوصف الحالة الصحية لرئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق، نشر الرياحي تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "تخطى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المضاعفات الصحية التي جدت على إثر حالة التسمم التي تعرض لها مؤخرا".

وأضاف: "وهو الآن كعادته دائما يتابع ويسأل حول عمل مؤسسات الدولة وديمومتها واستمرار استقرارها أتمنى من كل قلبي شفاء عاجلا وعودة سريعة لممارسة نشاطه ومهامه الوطنية بصفة عادية وفي أقرب وقت".

يذكر أن السبسي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بتونس، يوم الخميس 27 يونيو، إثر وعكة صحية حادة، بحسبما نشرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".

وأكدت الرئاسة في 28 يونيو أن الحالة الصحية للرئيس في تحسن، مشيرة إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي.

كما نشرت مساء يوم الاثنين بيانا وصورا للسبسي، مؤكدة على أنه تعافى وغادر المستشفى نحو مقر إقامته في قرطاج.